Получи 1000 ₽

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Ответы на вопросы

Как я могу идентифицировать свой аккаунт?

Пройти идентификацию аккаунта можно быстро и просто. Выбирай любой удобный способ:

  • Кошелёк QIWI (даже если твой кошелёк находится в статусе «Основной»)
  • Используй учётную запись портала Госуслуг
  • Или отправь письмо с необходимыми документами в нашу Службу поддержки
Что такое фрибет?

Фрибет — это бесплатная бонусная ставка, выигрыш с которой переходит на денежный счёт.

Обрати внимание: фрибет сгорает через 7 дней.

Как получить фрибет?
  • Зарегистрируй и подтверди аккаунт на betboom.ru или в мобильном приложении*
  • Получи 5 фрибетов по 100 рублей (минимальный коэффициент 1.3)
  • Сделай три денежные ставки от 300 рублей (минимальный коэффициент 1.5) и получи дополнительный фрибет 500 рублей
  • Выводи средства без комиссии и скрытых платежей

* Для подтверждения личности держи при себе документ удостоверяющий личность. Не беспокойся, твои данные надёжно защищены.

Что такое вейджер?

Вейджер — это заданный прогресс по обороту ставок, который приводит к вознаграждению. Отследить прогресс можно на странице соответствующей акции.

Как происходит пополнение или вывод денег?

Для пополнения баланса счёта используй моментальный депозит на сумму от 100 до 100 000 рублей без комиссии. Вывод средств занимает от пары минут до 48 часов, без комиссии. Точное время вывода зависит от скорости обработки операции платёжной системой.

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